«التنمية المحلية» تزيل مخالفة بناء في سوهاج استجابة لشكاوى المواطنين

تابعت وزارة التنمية المحلية جهود مبادرة «صوتك مسموع» في الاستجابة للشكاوى الخاصة بإزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة في محافظة سوهاج، وذلك في ضوء توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وفتح قنوات التواصل معهم بمختلف محافظات الجمهورية والاستماع إلى شكواهم وسرعة حلها، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتطوير منظومة الشكاوى.

مبادرة «صوتك مسموع»

تلقت مبادرة «صوتك مسموع» عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» شكوى بشأن عدم اتخاذ إجراءات قانونية حيال مخالفة بناء على أرض زراعية دون رخصة بشارع أحمد الرماح أمام الجمعية، بقرية كوم بدار التابعة لمركز المنشأة بمحافظة سوهاج.

وتواصلت مبادرة «صوتك مسموع» مع رئيس مركز المنشأة الذي أفاد بإصدار قرار فوري بإزالة التعدي، بعد التأكد من حدوثه بالفعل بمعرفة حماية الأراضي بالإدارة الزراعية وفني التنظيم، وتشكيل حملة وإزالة حالة التعدي كليا وإنهاء أسباب الشكوى، والتنبيه على مسؤول حماية الأراضي وفني التنظيم، بالمتابعة المستمرة للشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حال إعادة التعدي مرة أخرى.

الأهالي يشكرون وزير التنمية المحلية

ووجّه الأهالي الشكر لوزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بمحافظة سوهاج، على سرعة الاستجابة والتدخل لإزالة المخالفات.

يذكر أنّ وزارة التنمية المحلية أتاحت مبادرة «صوتك مسموع» لتلقي شكاوى المواطنين، عبر كافة قنوات التواصل رقم الخط الساخن (15330).