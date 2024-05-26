وزير الشباب يشهد فعاليات النسخة الثالثة لقمة تكني للتكنولوجيا وريادة الأعمال

حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثالثة من «قمة تكني القاهرة» في مجالات الاستثمار والتكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وزير الشباب يزور جناح حاضنة الأعمال التكنولوجية

وزار الوزير جناح حاضنة الأعمال التكنولوجية الرياضية «MOYS»، التي تمولها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عبر جهاز تنمية الابتكار، التي تعزز دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا الرياضة.

وأكد أشرف صبحي أهمية دعم الشباب المبدعين ورواد الأعمال، وتوفير البيئة المناسبة لإبراز قدراتهم وتطوير مشاريعهم، مشيرًا إلى جهود الدولة في تحفيز ريادة الأعمال، وتنمية الاقتصاد الوطني.

صناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال

وأشاد الوزير بدور مصر كمركز هام لصناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال، وذلك بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز هذا القطاع.

وأكّد تضافر الجهود بين الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية؛ لتعزيز ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي في مصر.

يأتي ذلك، في إطار فعاليات النسخة الثالثة لقمة تكني القاهرة، بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة والخاصة والمتخصصين في مجال التكنولوجيا والاستثمار.