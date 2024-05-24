ملتقى توظيفي في أكثر من 30 شركة من «الشباب والرياضة».. إليك طريقة التقديم

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن ملتقى توظيفي كبير للراغبين في الحصول على وظائف، لتكون في كبرى شركات القطاع الخاص، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية عن ملتقى التوظيف بمركز التنمية الشبابية في مركز شباب الجزيرة، ويشارك به عدد من شركات القطاع الخاص من خلال مبادرة «توظيف مصر»، والتي تعمل على تسهيل البحث عن الوظائف من القطاع الخاص وفى مجالات مختلفة بمكان واحد.

ويستقبل مسؤولو التوظيف من كل شركة الراغبين في التقديم على الوظائف بالملتقى التوظيفي، ويتيح ذلك الملتقى للشباب فرصة التقديم على أكثر من وظيفة في وقت واحد، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد الملتقى التوظيفي والمكان الذي يتم تنظيمه به، فضلا عن مجالات الوظائف المطلوبة وفق الشركات المشاركة، كالتالي:

موعد الملتقى التوظيفي

حددت وزارة الشباب والرياضة مركز التنمية الشبابية في مركز شباب الجزيرة ليكون مقر تنظيم الملتقى التوظيفي، على أن يكون الملتقى يوم الاثنين الموافق 27 مايو الجاري، ليبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 5 مساء.

مجالات العمل المطلوبة في الملتقى التوظيفي

- وظائف طاقم عمل في الفنادق.

- وظائف صيدلي في إحدى الصيدليات الشهيرة.

- وظائف كول سنتر في إحدى شركات الاتصالات الشهيرة.

- وظائف مبيعات.

- وظائف كول سنتر ومبيعات في إحدى معامل التحاليل ومراكز الأشعة الشهيرة.

- وظائف مصممين ومحاسبين في إحدى شركات تصنيع الكريستال الشهيرة.

- وظائف كول سنتر في إحدى شركات بيع الأجهز الكهربائية.

وعلى الراغبين في حضور الملتقى التوظيفي للتقديم على الوظائف، يرجى ملء الاستمارة الخاصة بالملتقى، ويجب إدخال البيانات المطلوبة كافة.