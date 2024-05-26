إقامة ملتقى توظيف «الشباب والرياضة» غدا.. يوفر 7 آلاف فرصة عمل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إقامة ملتقى التوظيف بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، لشركات القطاع الخاص وذلك من خلال مبادرة «توظيف مصر»، وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

موعد ملتقى التوظيف

وأوضحت أن ملتقى التوظيف يقام غدا الاثنين، بدءا من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساء، لافتة إلى أنه تشارك فيه 35 شركة في القطاع الخاص وتوفر ما يقرب من 7 آلاف فرص عمل متنوعة في جميع التخصصات ولجميع المؤهلات أو دون مؤهل.

كيفية التسجيل في ملتقى التوظيف

وأضافت أن إقامة ملتقى التوظيف يسهل للشباب البحث عن الوظائف، إذ يكون بإمكانهم التقدم لأكثر من وظيفة في عدة شركات في نفس اليوم، موضحة أنه يمكن التسجيل في ملتقى التوظيف من هنـــــــــــا.

الوظائف المتاحة بملتقى التوظيف

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة الوظائف المتاحة بملتقى التوظيف، وهي كالتالي:

- مهندسون «ميكانيكا، كيمياء، كهرباء، الإلكترونيات، نظم وحاسبات، مراقب تكاليف».

- أطباء صيادلة وبيطريون.

- محاسبون.

- خدمة عملاء باللغة الإنجليزية.

- مترجمون.

- مطور برمجيات.

- مستشار قانوني.

- مصمم جرافيك.

- محلل بيانات.

- مدير حسابات.

- محلل أعمال.

- مدير مبيعات.

- مدير خزينة.

- نظم معلومات.

- كاتب نصوص.

- موارد بشرية.

- قائد فريق ذكاء اصطناعي وتحليلات.

- أخصائي مشتريات.

- مراقب جودة.

- علاقات عامة.

- محلل مالي.

- محلل تكاليف.

- مراقب وثائق.

- موظف مخازن.

- مندوب مبيعات.

- مدير دعم فني.

- فنيون.

- مديرو مشروعات.