رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في الكوربة

كتب:

وائل فايز
10:00 م | الأحد 26 مايو 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

قاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لإعادة الانضباط إلى منطقة الكوربة بمصر الجديدة وذلك لليوم السابع على التوالي للتغلب على ظاهرة الإشغالات ومتابعة قرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لغلق المحلات طبقا للتوقيت الصيفي بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأشار نائب المحافظ إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين.

إزالة كل أشكال الإشغالات

وتمت الحملة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وبحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة والأجهزة التنفيذية المعاونة بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كل أشكال الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا استمرار تلك الحملات لمنع عودة الإشغالات التي تعوق حركة المرور تسهيلا على المواطنين.

اقرأ المزيد:

«القاهرة الإخبارية»: واشنطن تعلن تدمير مسيرة أطلقها الحوثيون على البحر الأحمر

«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني إلى 7 شهداء

«القاهرة الإخبارية»: متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإبرام صفقة تبادل للمحتجزين 

«القاهرة الإخبارية»: اندلاع حريق في الجليل الأعلى نتيجة رشقات صاروخية من لبنان
بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.