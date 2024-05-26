نائب محافظ القاهرة يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في الكوربة

قاد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لإعادة الانضباط إلى منطقة الكوربة بمصر الجديدة وذلك لليوم السابع على التوالي للتغلب على ظاهرة الإشغالات ومتابعة قرار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لغلق المحلات طبقا للتوقيت الصيفي بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأشار نائب المحافظ إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بتكثيف الحملات الدورية للقضاء على ظاهرة الإشغالات والباعة الجائلين.

إزالة كل أشكال الإشغالات

وتمت الحملة برئاسة الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وبحضور اللواء حسام لبيب رئيس حي مصر الجديدة والأجهزة التنفيذية المعاونة بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك لمتابعة ورصد وإزالة كل أشكال الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المارة وتشوه المظهر العام لتحقيق الانضباط للشارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مؤكدا استمرار تلك الحملات لمنع عودة الإشغالات التي تعوق حركة المرور تسهيلا على المواطنين.