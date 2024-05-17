محافظ القاهرة: تكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تكثيف أعمال الرقابة على السلع وضبط الاسواق، ويتم تكثيف الحملات بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري والصحة ومفتشي الأغذية وشرطة المرافق ورؤساء الأحياء حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وأشار ناصر ثابت، مدير مديرية تموين القاهرة، إلى أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من ضبط سلع مجهولة المصدر ولا يوجد لها مستندات وسلع مغشوشة وغير مطابق للمواصفات، وأوكازيون وهمي وبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة، وتضمنت 21 طن دقيق و2000 كيلو دواجن، و2400 كيلو لحوم ومصنعات لحوم، و2200 كيلو دهون مجمدة، و2083 كيلو رنجة وأسماك مملحة، و800 كيلو مكرونة، و750 كيلو أرز، و240 علبة سمن، و300 زجاجة زيت، و110 كيلو سكر، و3500 كيلو عسل نحل، و1350 كيلو زيت جوز هند، وتم تحرير 1197 محضرًا واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم للنيابة المختصة في ظل الحملات اليومية.

الرقابة على المخابز

وأضاف مدير مديرية التموين أن الأجهزة الرقابية بالمديرية تمكنت خلال هذا الشهر من تحرير 2258 محضرًا لمخابز، بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وبيع خبز بأزيد من السعر الرسمي، وعدم وجود سجلات للمخبز أو إدارة مخبز بدون ترخيص، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير 66 محضرًا.