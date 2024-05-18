نائب محافظ القاهرة: 100 ألف جنيه غرامة إلقاء «الرتش» في الشوارع 

أكد الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، لمنع ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع «الرتش»، مع تطبيق غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه على المخالفين، وجار المتابعة من الأحياء وشركات النظافة.

جولة نائب المحافظ

جاء ذلك خلال جولة الدكتور إبراهيم صابر، في مدينة نصر، لمتابعة أعمال النظافة، وشملت مدينة الواحة، كما جرى التوجيه للحي وشركة النظافة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين البيئة.

تقييم عمل النظافة

في سياق متصل، اجتمع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، مع قيادات شركة النظافة انفيروماستر، وهيئة نظافة وتجميل القاهرة، واللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، لمتابعة عمل الشركة، وتقييم العمل في نطاق حي مدينة نصر.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين.