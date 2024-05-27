بعائد مرتفع.. اعرف أعلى 4 ودائع في البنوك لأجل عام بدورية صرف ربع سنوي

توفر البنوك المصرية أنواعا مختلفة من الودائع، وتتنافس بتقديم عوائد مرتفعة لجذب العملاء من بينهم ودائع لأجل عام بدورية صرف ربع سنويًا.

وبحسب جدول أسعار العائد على المواقع الرسمية للبنوك، نرصد في السطور التالية أعلى 4 ودائع في البنوك المصرية لأجل عام بدورية صرف ربع سنويًا.

وديعة البنك الأهلي الكويتي

- تصل الفائدة على وديعة البنك الأهلي الكويتي إلى 10% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 5 آلاف جنيه.

- دورية صرف الوديعة ربع سنويًا.

وديعة البنك الأهلي المصري

- تصل الفائدة على وديعة البنك الأهلي المصري إلى 12.83% حسب فئة العميل.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.

- مدة السنة.

- دورية الصرف ربع سنويًا.

وديعة بنك القاهرة

- تصل وديعة بنك القاهرة إلى 4.35%.

- الحد الأدنى لفتح الحساب 5 آلاف جنيه.

- مدة السنة.

- دورية الصرف ربع سنويًا.

وديعة بنك التعمير والإسكان

- العائد على وديعة بنك التعمير والإسكان تصل إلى 5.8%.

- مدة السنة.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة في بنك التعمير والإسكان 5 آلاف جنيه.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.