مدتها 3 سنوات.. اعرف أعلى 4 ودائع في البنوك المصرية

ودائع مدة الـ 3 سنوات هي نوع من الودائع المصرفية تتميز بفترة محددة، ويتعاقد العميل مع البنك لإيداع مبلغ محدد لمدة زمنية ثابتة، وخلال هذه الفترة يتم تعيين سعر الفائدة الذي سيتم دفعه على الوديعة، والحد الأدنى للإيداع المطلوب لفتح الوديعة وقد يتم فرض شروط أخرى تختلف من بنك إلى آخر.

ونرصد في السطور التالية أعلى 4 ودائع ثلاثية في البنوك المصرية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

الوديعة الثلاثية في بنك SAIB

- الفائدة تصل إلى 9%، حسب شريحة العميل.

- يطلق على الوديعة الماسية.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 500 جنيه.

- دورية الصرف شهريًا.

وديعة بنك التعمير والإسكان

- الفائدة تصل إلى 5.25% حسب المبلغ.

- يطلق عليها الوديعة الثلاثية.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 5 آلاف جنيه.

وديعة بنك القاهرة

- الفائدة تصل إلى 5.25%.

- الحد الأدنى للوديعة 5 آلاف جنيه.

- الفائدة تصرف شهريًا.

وديعة البنك الأهلي المصري

- الفائدة تصل إلى 12.81%.

- دورية الصرف شهريًا.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.