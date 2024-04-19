وديعة في البنك الأهلي المصري تمنحك 2000 جنيه شهريا

يقدم البنك الأهلي المصري لعملائه باقة مميزة من البرامج لإيداع الأموال، إذ يسعى إلى توفير أنواع مختلفة من القروض للعملاء بأعلى العوائد الممكنة التي تصرف بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الودائع ذات دورية الصرف الشهري في البنك الأهلي المصري، وفقًا لما هو معلن عبر الموقع الرسمي للبنك.

ودائع البنك الأهلي المصري

تصل نسبة الفائدة على الودائع ذات العائد الشهري في البنك الأهلي المصري إلى نحو 12.81%، كما تتراوح مدة ربط الوديعة ما بين سنة و7 سنوات، ويبلغ الحد الأدنى لربط الوديعة نحو 1000 جنيه، ويمكن استرادها قبل نهاية المدة، وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها.

كيفية الحصول على 2000 جنيه شهريا

تبلغ نسبة الفائدة نحو 12.81% على هذه الوديعة، وبالتالي إذا أودع العميل مبلغ 200 ألف جنيه، يكون العائد الشهري نحو 2000 جنيه، ويمكن أخذ العائد بشكل سنوي ليصل إلى نحو 25 ألف جنيه.