«الفائدة تصل لـ20%».. تفاصيل أعلى 5 ودائع لمدة شهر في البنوك المصرية

ودائع مدة الشهر في البنوك هي نوع من الودائع المصرفية التي يتم إيداعها لفترة زمنية تبلغ شهرًا واحدًا، وتعتبر شكلًا شائعًا للحفاظ على الأموال وتحقيق عائد مالي مستقر خلال فترة قصيرة. وترصد السطور التالية أعلى 5 ودائع في البنوك المصرية مدة الشهر، بحسب المواقع الرسمية.

وديعة سمارت من بنك saib

- وديعة سمارت من بنك saib، الفائدة تصل إلى 15.4% حسب المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 150 ألف جنيه.

وديعة البنك الأهلي المصري

- عائد وديعة البنك الأهلي المصري يصل إلى 10.5%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 100 ألف جنيه.

وديعة بنك قناة السويس

- الفائدة تصل في وديعة بنك قناة السويس إلى 13.195% حسب الشريحة.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.

وديعة بنك القاهرة

- تصل الفائدة على وديعة بنك القاهرة إلى 13.5%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة مليون جنيه.

وديعة بنك الاستثمار العربي

- الفائدة على وديعة بنك الاستثمار العربي تصل إلى 20%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 500 ألف جنيه.