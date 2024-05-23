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أسعار الفائدة على ودائع البنوك الشهرية بعد اجتماع «المركزي»

كتب:

منة العشماوي
07:51 م | الخميس 23 مايو 2024
أسعار الفائدة على ودائع البنوك

أسعار الفائدة على ودائع البنوك

قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. 

ونرصد في السطور التالية أعلى أسعار للفائدة على الودائع البنوك الشهرية بعد اجتماع المركزي بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

وديعة saib

- يصل العائد على وديعة saib التي يطلق عليها سمارت إلى 15.4%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 150 ألف جنيه.

- مدة الوديعة 30 يومًا.

وديعة بنك القاهرة

- تصل الفائدة على الوديعة الشهرية من بنك القاهرة إلى 13.5%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة مليون جنيه.

وديعة بنك قناة السويس

- تصل الفائدة على وديعة بنك قناة السويس الشهرية المتغيرة إلى 13.195%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.

بنك الاستثمار العربي

- وديعة بنك الاستثمار العربي التي يطلق عليها اسم سلم واستلم يصل إلى 20%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 500 ألف جنيه.

وديعة بنك مصر

- تصل الفائدة على وديعة بنك مصر الشهرية إلى 6.25% حسب فئة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.

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بقلم منة العشماوي