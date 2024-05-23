أسعار الفائدة على ودائع البنوك الشهرية بعد اجتماع «المركزي»

قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

ونرصد في السطور التالية أعلى أسعار للفائدة على الودائع البنوك الشهرية بعد اجتماع المركزي بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

وديعة saib

- يصل العائد على وديعة saib التي يطلق عليها سمارت إلى 15.4%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 150 ألف جنيه.

- مدة الوديعة 30 يومًا.

وديعة بنك القاهرة

- تصل الفائدة على الوديعة الشهرية من بنك القاهرة إلى 13.5%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة مليون جنيه.

وديعة بنك قناة السويس

- تصل الفائدة على وديعة بنك قناة السويس الشهرية المتغيرة إلى 13.195%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.

بنك الاستثمار العربي

- وديعة بنك الاستثمار العربي التي يطلق عليها اسم سلم واستلم يصل إلى 20%.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة 500 ألف جنيه.

وديعة بنك مصر

- تصل الفائدة على وديعة بنك مصر الشهرية إلى 6.25% حسب فئة المبلغ.

- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.