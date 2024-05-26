وزير التعليم: يسمح بـ«التعريب» في الأسئلة المقالية بامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، أنه يسمح بالتعريب في الإجابة عن الأسئلة المقالية، ويستمر العمل بـ«التعريب»، ولكن الاختيار من متعدد يكون بتحديد الإجابة الصحية وتظليل البابل شيت.

أسئلة اللغات

وأشار «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «مساء دي إم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، إلى أن السؤال يكون باللغة التي يدرس بها الطلاب وبجانبه الترجمة باللغة العربية، ويتم الإجابة باللغة العربية، منوهًا بأن التعريب موجود في أسئلة المقالي لمواد اللغات.

وأوضح أنه في الإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد لا يصح استخدام الحروف العربية والاعتماد فقط على ما يأتي في نموذج «البابل شيت».