سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية: نسعى لحل دبلوماسي في الأزمة الأوكرانية

أكد سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، السفير روديون ميروشنيك، أن بلاده تريد حل الأزمة الروسية الأوكرانية بالطريقة الدبلوماسية، مشيرا إلى أنه لولا دعم دول الغرب لأوكرانيا لكانت تلك الحرب انتهت منذ فترة كبيرة.

المعرض يعكس الحقيقة الوحشية

وأضاف سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية، على هامش إقامة معرض صور عن أثر الحرب الروسية الأوكرانية على المدنيين الروس، وذلك بالبيت الثقافي الروسي بالإسكندرية، أن المعرض يعكس الحقيقة الوحشية وهذه الصور التقطت على الجبهة داخل الأراضي الروسية، مشيراً إلى إقامة معارض عدة، لافتا إلى أن كل معرض يحتوي على صور جديدة لتكمل ما بدأ من صور.

وتابع: تواجدت في كل نقطة أخذت فيها تلك الصور ما بين قصف مدينة ومدرسة موسيقية للأطفال، وأسفر عن مصرع 3 أطفال بينهم طفل في بداية عام 2024، بالإضافة إلى تقديم صورة نصب تذكاري عفوي في موقع ومخبز دمره القصف الأوكراني.

العالم يحتاج إلى نظام عالمي جديد

وأشار إلى أن العالم يحتاج إلى نظام عالمي جديد، يتعامل مع تلك الأزمات بحيادية، مشيراً إلى إن الصراع الروسي الأوكراني بدأ منذ 10 سنوات وازداد في آخر سنتين، لافتا إلى أن في عام 2014 حاولت روسيا إتمام 5 مشروعات مفاوضات للسلام وعدم إراقة الدماء إلا أن جميعها فشلت.

وعما تتحدث عنه أوكرانيا من انتهاكات روسية لها، فرد سفير المهام الخاصة بالخارجية الروسية قائلا: «إنه لا بد من إتاحة الفرصة لبدء تحقيق واضح تجاه الانتهاكات الروسية، وأنا واثق أن ذلك سيوضح كذب الجانب الأوكراني حول تلك المزاعم، ولا بد من اتخاذ الادعاءات أمام المنظمات الدولية للنظر في الحقائق».