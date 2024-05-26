«المصريين الأحرار» ينظم ملتقى توظيف لمختلف المؤهلات في القاهرة

نظم حزب المصريين الأحرار ملتقى توظيف لكافة الفئات العمرية والمؤهلات بمقر أمانة شمال القاهرة؛ مساء اليوم الأحد وذلك تحت رعاية النائب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الشركات والمنشأت الرائدة في السوق المصرية، ووفر الحزب مئات الوظائف للفئات المختلفة شباب وفتيات ومؤهلات وبدون.

ملتقى توظيف

وحضر فعاليات المتلقى، رائد مقدم مساعد رئيس الحزب للتنظيم وعضو المكتب السياسي، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي رئيس المركز الإعلامي، وكمال عجيب عضو الهيئة العليا، وهيئة مكتب شمال القاهرة.

فرصة للشباب من الأعمار المختلفة

وباشر فعاليات الملتقى، مجدى طلعت مسؤول ملف التوظيف بالأمانة المركزية، إذ يُعدّ «ملتقى التوظيف بشمال القاهرة» فرصة للشباب من الأعمار المختلفة الباحثين عن عمل، بالإضافة لمباشرة الدكتورة هبة واصل الأمين العام ورئيس اللجنة الاقتصادية، العديد من الخدمات المجانية المساعدة للشباب من بينها ورش عمل حول مهارات كتابة السيرة الذاتية وإجراء المقابلات الشخصية، استشارات مهنية وتوجيه وظيفي من قبل خبراء مختصين، تعريف بمتطلبات سوق العمل واحتياجات الشركات المختلفة.