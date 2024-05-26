وزير الكهرباء: أعتذر عن أي ضيق أو معاناة بسبب تخفيف أحمال التيار

قدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، اعتذارا للشعب المصري عن أي ضيق من انقطاع التيار وتخفيف الأحمال، موضحا أنه يتم العمل على إيجاد حلول من قبل الخبراء والمعنيين، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء لإدارة هذه الأزمة ووضع حلول لها.

الخلالي: أمر مقدر من الحكومة أن تنتهج سياسة الاعتذار

وردت عليه الإعلامية قصواء الخلالي: «أمر مقدر من الحكومة أن تنتهج سياسة الاعتذار، وهذا أمر ضروري ومقدر لأنه من حق المواطنين الذين صبروا وتحملوا».

وتابع وزير الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أن المشكلة الحقيقية في هذا الأمر هو المشكلة التمويلية الكبيرة في تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية وسعر البيع.

وأردف أن فاتورة الوقود الذي نحصل عليها تضاعفت لعدة أسباب أهمها الأزمات المتعاقبة، والحروب وفيروس كورونا، وتغير سعر الصرف ثلاث مرات.

ونوه محمد شاكر بأن الدولة أجَّلت زيادة الأسعار أكثر من مرة، مراعاة للظروف الاقتصادية لشريحة محدودي الدخل.

هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول

واختتم أن سعر بيع الغاز الطبيعي المورد لتوليد الكهرباء بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية لشركات إنتاج الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء، مشيرا إلى أن هناك مساهمة كبيرة من وزارة البترول وتعطينا بسعر أرخص وتدفع الفارق.