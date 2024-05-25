متى تنتهي خطة تخفيف أحمال الكهرباء؟.. وزير المالية يجيب

أجاب وزير المالية الدكتور محمد معيط، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، الذي وجهته له، قائلة: «الشارع يسأل مع كل تدفقات الاستثمار الدولارية سواء من صفقة رأس الحكمة أو الأموال الساخنة وقرض صندوق النقد الدولي ألا تستطيع الحكومة تدبير 300 مليون دولار شهريا مقابل الانتهاء من خطة تخفيف الأحمال؟، هل الحكومات تعمل على مواجهة التغيرات؟».

وزير البترول لا يملك التدابير الإضافية

وأجاب وزير المالية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «لا بد أن نفرق بين أمرين، 300 مليون موجودين، لكن لما وزير البترول بيروح البنك بيقله آه موجودين لكن هات تغطيتهم بالجنيه».

وقاطعته لميس الحديدي مازحة: «يعني الدولار بقى موجود والمشكلة في الجنيه؟»، ليعقب: «هذا حقيقي عندي فجوة، وزير البترول معندوش ما يغطي التدابير الإضافية، لأنه عنده فجوة حقيقية بين التكاليف والإيراد الذي بحوزته».

وردا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عن الحل، تابع: «نتحدث عن مجموعة حلول لا بد منها، مثلا أن يكون لدى الكهرباء والبترول موارد عبر عملية توزيع التكلفة».

وزير المالية يعد المواطنين بالانتهاء من خطة تخفيف الأحمال

ووعد الوزير المواطنين بالانتهاء من خطة تخفيف الأحمال، عبر خفض دعم الكهرباء، قائلا: «إن شاء الله لما نخفض دعم الكهرباء سوف ندبر لها أموالا إضافية عبر التنسيق مع قطاعي الكهرباء والبترول؛ لأن الطرفان لديهما أزمة في تدبير الاعتمادات والخزانة أيضا».