مصطفى عمار: الجمهور صاحب الفضل في حصد الزمالك والأهلي للألقاب الأفريقية

علق الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، على فوز النادي الأهلي بالأمس وحصد اللقب الأفريقي الـ12 لدوري أبطال أفريقيا، موضحًا أن تحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا إنجاز كبير للرياضة المصرية، مشيرا إلى أن المارد الأحمر يحتل عرش أفريقيا في عدد مرات التتويج بالأميرة الأفريقية.

الجمهور سبب فوز الأهلي والزمالك بالبطولات

وأوضح «عمار»، خلال تقديم برنامج «بين السطور»، على راديو «أون سبورت أف أم»، أن أصحاب الفضل في حصد الزمالك والأهلي للألقاب الأفريقية هم الجمهور، ليتحول استاد القاهرة إلى معلب الرعب.

الأهلي يفوز بـ4 بطولات دوري أبطال أفريقيا في 5 سنوات

وأشار إلى أن الأهلي هو النادي الأفريقي الوحيد الذي فاز بـ4 بطولات لدوري أبطال أفريقيا خلال 5 سنوات، مشددًا على أن مشهد جمهوري الأهلي والزمالك يعيد للأذهان مشاهد الجماهير في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006.

وتابع: «بفضل شركة تذكرتي أصبحنا قادرين على ضبط منظومة التشجيع، أعداد كبيرة تواجدت ولم نشهد أي تجاوز أو سباب، وكان هناك انضباط كبير من جماهير النادي الأهلي والزمالك في المباريات الأخيرة».