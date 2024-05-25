مصطفى عمار عن تتويج الأهلي بإفريقيا: انتصار كبير للرياضة المصرية

هنأ الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة الوطن، النادي الأهلي، بفوزه على النادي الترجي التونسي بهدف نظيف، وحصوله على بطولة أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه.

وقال «عمار» خلال صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «انتصار كبير للرياضة المصرية، أن يحقق النادي الأهلي بطولة أفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، وقبلها بأيام، يحقق الزمالك بطولة الكونفدرالية، لتؤكد كرة القدم المصرية تفوقها عربيا وأفريقيا، مصر بلد عظيم.. بلد الحضارة والتاريخ، بلد الثقافة والفنون.. مصر بلد المواقف السياسية الكبرى في تاريخ الوطن العربي وأفريقيا، مصر وطن كبير لا يوجد مثيل له».

وأضاف «عمار»: «مبروك للنادي الأهلي وجمهوره والشعب المصري، ومبروك لكل مشجع، كان سببا في فوز الأهلي والزمالك، بحضوره الراقي والحضاري في ستاد القاهرة، ويظل الشعب المصري والجمهور المصري، هو الأروع والأعظم، في كل زمان ومكان».