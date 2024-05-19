مصطفى عمار يهنئ نادي الزمالك وجماهيره: ليلة بيضاء للكرة المصرية

هنأ الكاتب الصحفي مصطفى عمار، نادي الزمالك وجماهيره، بالفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة نهضة بركان المغربي، وفوزه عليه بهدف نظيف في إياب نهائي البطولة قبل قليل.

مباراة رائعة قدمها نادي الزمالك

وقال «عمار»، مقدم برنامج «بين السطور»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «جمهور نادي الزمالك وجمهور مصر، ليلة بيضاء على الكرة المصرية، فريق كرة القدم بالنادي قدم ملحمة كبيرة، وتوج للمرة الثانية بالكونفدرالية».

جمهور الزمالك.. الطرف الأعظم في ملحمة الكونفدرالية

وتابع الكاتب الصحفي: «الأعظم في هذه الملحمة جمهور نادي الزمالك، كما أن شكر الرئيس عبدالفتاح السيسي لنهضة بركان، منتهى الروح الرياضية، وتهنئة نادي الأهلي لنادي الزمالك تعبر عن عهد جديد».