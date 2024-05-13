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الكاتب الصحفي مصطفى عمار: الدولة أطلقت «اتكلم عربي» لتعزيز مكانة الهوية المصرية أمام العالم

كتب:

محمد عزالدين
11:37 م | الإثنين 13 مايو 2024
الكاتب الصحفي مصطفى عمار

الكاتب الصحفي مصطفى عمار

أشاد الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، بالمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» باعتبارها من المبادرات المهمة التي أطلقتها الدولة المصرية للحفاظ على هويتها، وتعزيزها أمام العالم كله.

تعميق الجذور المصرية 

وأكد «عمار» أهمية المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» ودورها في تعميق جذورنا المصرية، وتعزيز هويتنا أمام العالم، إذ تبرز اللغة العربية مكانة مصر بين شعوب العالم، موضحا أن المبادرة تؤكد أهمية الهوية والجذور لأبناء المصريين بالخارج، لافتا إلى دور وزارة الهجرة التي أطلقت تطبيقا لمساعدة أبناء المصريين في الخارج لمعرفة لغتنا العربية وتأثيرها في توصيل العلوم والحضارة المصرية لكل أنحاء العالم.

فعالية اللغة العربية مصدر الإلهام والإبداع

وكانت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نظمت فعالية تحت شعار «اللغة العربية: مصدر الإلهام والإبداع»، بالتعاون مع منظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة «اليونسكو»، في قصر الأمير محمد علي في حي المنيل بمحافظة القاهرة، في إطار المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

وحضر الفعالية السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور مؤمن عثمان، والدكتورة نوريا سانز، المدير الإقليمي لمكتب منظمة اليونسكو بالقاهرة، ورئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار.

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