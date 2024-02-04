جوالة عين شمس تنافس بقوة في الدورة الكشفية القمية الـ31 بجامعة طنطا (صور)

بمشاركة نخبة من الوفود الجامعية لجوالي وجوالات الجامعات المصرية، تنطلق فعاليات الدورة الكشفية القمية الـ31 بجامعة طنطا، وتشارك جامعة عين شمس بنخبة من خيرة الجوالين والجوالات على مستوى الجامعة، حيث تم اختيارهم بعناية وبعد اجتياز العديد من الاختبارات والمهارات الكشفية، للمشاركة في أهم حدث كشفي يقام على أرض جامعة طنطا في الفترة من 3/2 حتى 12/2/2024.

تشجيع الشباب على التكيف مع الظروف والإمكانيات المتاحة

وبدأت مسابقات اليوم الأول باستلام الأراضي المخصصة للجامعات لبناء الأراضي الكشفية، والهدف منها تشجيع الشباب على التكيف مع الظروف والإمكانيات المتاحة والاعتماد على النفس وخلق روح التعاون بين الشباب، بينما جاء اليوم الثاني استكمال بناء الأراضي والمسابقات الدينية وتسميع قرآن كريم والأحاديث النبوية الشريفة، ويتم الافتتاح الرسمي خلال ساعات قليلة ليعلن بدء المسابقات الرسمية وسط تنافس وتفاعل كبير.

مشاركة عدد من الوفود الكشفية لبعض من الجامعات

ويذكر أن الدورة تشهد مشاركة عدد من الوفود الكشفية لبعض من الجامعات منها جامعة عين شمس، الإسكندرية، سوهاج، طنطا، المنوفية، بنها، بني سويف، حلوان، قناة السويس وتقام الفعاليات بجامعة طنطا.