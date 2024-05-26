الاحتلال الإسرائيلي يواصل عملياته في رفح الفلسطينية رغم قرار «العدل الدولية»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان: «الاحتلال يواصل عملياته العسكرية في رفح الفلسطينية، رغم قرار العدل الدولية».

إسرائيل تتحدى قرار العدل الدولية

أوضح التقرير أنه في تحد لقرار محكمة العدل الدولية المطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، واصلت قوات الاحتلال هجماتها قتلًا وتدميرًا غير عابئة بالنظام العالمي الدولي، وما سنه من قوانين وتشريعات تحمي الأمن وتحفظ الأرواح.

وأضاف: بعد ساعات من القرار الذي لقي ترحيبًا دوليًا واسع النطاق، شنت الطائرات الحربية غارات على رفح الفلسطينية، ما أسفر عن سقوط شهداء بالمنطقة التي تؤوي آلاف النازحين، الذين فروا من القصف الذي طال شمال ووسط القطاع، وأسقط أكثر من 35 ألف شهيد، وما يزيد عن 80 ألف مصاب.

آلة الحرب الإسرائيلي لم تتوقف عن القتل

وتابع التقرير: لم تتوقف آلة الحرب الإسرائيلي في إبادتها لمن تبقى من أبناء القطاع في الشمال، حيث شهدت الساعات الأولى التي أعقبت صدور قرار محكمة العدل الدولية، سقوط عشرات الشهداء والمصابين، وذلك رغم أنباء استئناف مفاوضات الوساطة بين الجانبين، خلال الأسبوع الحالي.