ميسي يظهر مع ويل سميث ومارتن لورانس نجما «باد بويز».. ماذا فعل البرغوث؟

ظهر ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، قائد فريق إنترميامي الأمريكي، بصحبة ويل سميث ومارتن لورانس، نجما هوليوود، في ريلز، وهو ما نشره سميث عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وظهر ميسي، وهو يركل كرة أثناء استعداد ويل سميث نجم سلسلة أفلام «باد بويز»، لتسديد الكرة، فيما شاهد الريلز أكثر من 58 مليونا، وحاز على اثنين ونصف مليون إعجاب، ويحظى الحساب الرسمي لويل سميث، نجم هوليوود على متابعة 67 مليون شخص.

حضور سميث لمباراة ميسي الأولى بموسم 2024

وسبق أن حضر ويل سميث، المباراة الأولى التي خاضها إنتر ميامي الأمريكي بقيادة ليونيل ميسي، بالموسم الجديد من الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، أمام ريال سالت ليك على ملعب تشيس«درايف بينك سابقا»، التي انتهت بفوز الإنتر بهدفين دون رد في فبراير الماضي.

Leo Messi meeting Will Smith pic.twitter.com/jKkbqLuYQa — Leo Messi Fan Club (@WeAreMessi) February 22, 2024

وأظهر مقطع فيديو، توقف ميسي، أثناء خروجه إلى غرفة الملابس بين شوطي مباراة فريقه إنترميامي وريال سالت ليك، في أولى مباريات الإنتر بالموسم الجديد، تلقيه التحية من ويل سميث الذي كان حاضرا بين الجماهير، وعانق سميث البرغوث، كما تحدثا الاثنان، كما أظهر مقطع آخر تواجد نجم هوليوود مع أنتونيلا روكوزو زوجة النجم الأرجنتيني.