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الرئاسة الفلسطينية: المجزرة الإسرائيلية برفح الفلسطينية تحد واضح لقرارات «العدل الدولية»

كتب:

عمرو هلال
12:07 ص | الإثنين 27 مايو 2024
الرئاسة الفلسطينية

الرئاسة الفلسطينية

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجزرة البشعة في رفح الفلسطينية تحد واضح لقرارات محكمة العدل الدولية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».

على العالم التحرك فورا لوقف العدوان

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية، أنه على العالم التحرك فورًا لوقف هذا العدوان الشامل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

وأكدت الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية الجرائم الإسرائيلية التي يندى لها جبين الإنسانية، موضحة أن المواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال ماليا وسياسيا هي السبب الرئيسي فيما نشاهده اليوم من مجازر بشعة.

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بقلم عمرو هلال