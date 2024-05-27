في يومه العالمي.. 7 مشاهير عانوا من مشاكل عصبية بسبب مرض التصلب اللويحي

يوافق اليوم الاثنين 27 مايو الاحتفال باليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد، أحد الأمراض العصبية التي تصيب الجهاز العصبي المركزي للإنسان، ويؤثر على كل من الدماغ والحبل الشوكي؛ لذا وتزامنًا مع الاحتفال بيومه العالمي، نستعرض في السطور التالية بعض المشاهير الذين عانوا من مرض التصلب اللويحي المتعدد.

مرض التصلب اللويحي المتعدد

ومن أبرز المشاهير الذين عانوا من مرض التصلب اللويحي المتعدد هم:

7 مشاهير عانوا من التصلب اللويحي

1- الممثل السوري يحيى بيازي:

وكان الممثل السوري يحيى بيازي قد كشف العام الماضي، عبر تسجيل مصور ظهر فيه على وسائل التواصل الاجتماعي، عن إصابته بمرض التصلب اللويحي المتعدد، مُشيرًا إلى معاناته من بعض الأعراض، مثل الشلل العضلي والوظيفي، داعيًا الجميع للتوعية بهذا المرض.

2- الممثلة السورية مروة الأطرش:

كما واجهت الممثلة السورية مروة الأطرش تحدي التصلب اللويحي منذ سن مبكرة؛ إذ تم تشخيص إصابتها في سن السابعة عشرة من عمرها، ورغم صعوبة ذلك الأمر عليها لم تستسلم بل واصلت مشوارها الفني بكل إصرار، متحدثة عن تجربتها مع المرض في برامج تليفزيونية مختلفة لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور.

3- الفنان اللبناني وسام صليبا:

وأعلن الفنان اللبناني وسام صليبا عن إصابته بمرض التصلب اللويحي المتعدد، مؤكدًا على أهمية الاكتشاف المبكر للمرض والبدء بالعلاج المناسب، وأنه يتلقى العلاجات اللازمة للحد من تطور المرض، مع سعيه الدائم للتأقلم مع وضعه.

4- الممثلة الأمريكية سلمى بلير:

كما لم تخفِ الممثلة الأمريكية سلمى بلير إصابتها بالتصلب اللويحي، بل شاركت مع متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام» بعض تفاصيل معاناتها مع المرض، من ضعف في الذاكرة وصعوبات في الحركة، مؤكدة عزمها على الاستمرار بالحياة بشكل طبيعي قدر الإمكان.

5- المغني الأمريكي كلاي ووكر:

كما يعد المغني الأمريكي كلاي ووكر مثالًا رائعًا للشفاء من التصلب اللويحي؛ إذ تم تشخيص إصابته في عام 1996، لكنه بفضل العلاجات المكثفة تمكن من التغلب على المرض والعودة لممارسة حياته بشكل طبيعي.

6- المذيع الأمريكي مونتيل ويليامز:

وواجه المذيع الأمريكي مونتيل ويليامز تحدي التصلب اللويحي المتكرر الانتكاس عام 1999، مما جعله يعاني من آلام شديدة واكتئاب، ورغم ذلك، لم يستسلم للأمر بل أسس مؤسسة خيرية لدعم الأبحاث حول المرض، ونشر الوعي حوله.

7- الممثل الكوميدي الأمريكي ريتشارد بريور:

وأُصيب الممثل الكوميدي الأمريكي ريتشارد بريور بمرض التصلب اللويحي المتعدد عام 1986، وعلى الرغم من إنهاء مسيرته السينمائية، فقد استمر في تقديم عروضه على كرسيه المتحرك، مشاركًا الجمهور تجربته مع المرض بأسلوبه الساخر المعهود، قبل أن يتوفى عام 2005.