طالبت أمريكا بالتطعيم ضده.. معلومات عن مرض المكورات السحائية

بالتزامن مع موسم الحج، حثت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) الأطباء بضرورة توخي الحذر من مرض المكورات السحائية قبل السفر لأداء مناسك الحج، حيث تم رصد 12 حالة مؤكدة للإصابة بالمرض ظهرت على بعض الأشخاص بعد السفر لأداء مناسك العمرة من بينهم 4 يقيمون في فرنسا و3 حالات في الولايات المتحدة، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير كافة المعلومات عن المرض.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بمرض المكورات السحائية، بينهم كبار السن والأفراد الذين يعيشون بجانب بعضهم البعض، مثلًا في التجمعات الحاشدة، أو في مخيمات اللاجئين.

أعراض مرض المكورات السحائية

وكشف «بدران» عن طرق العدوى بمرض المكورات السحائية، فهي تنتقل من شخص إلى آخر عبر رذاذ الإفرازات التنفسية، أو إفرازات الحلق، فهناك العديد الأعراض التي تدل على الإصابة بالمرض ومنها:

الصداع الشديد

تصلب الرقبة أو الألم في الرقبة

الحمى الشديدة

تجنب الضوء الساطع

التشنجات

الإحساس بالاعتلال والمرض.

تشنج عضلات الرقبة.

الغثيان والتقيؤ.

شدة النعاس

صعوبة الاستيقاظ من النوم.

آلام المفاصل.

الهذيان

مضاعفات مرض المكورات السحائية

وهناك مضاعفات لمرض المكورات السحائية، قد تؤدي إلى حدوث تلف الدماغ ومشاكل في المشي، وكذلك الإصابة بنوبات الصرع والفشل الكلوي، فهو لا يزال يطرح تحدياً كبيراً للصحة العامة في العالم، حيث يمكن الوقاية من الإصابة به من خلال التطعيم والمحافظة على النظافة والابتعاد عن المرضى، فضلًا عن نظافة الوجه واليدين وتجنب الاتصال المباشرة بالأشخاص المصابين.