كيفية القضاء على اكتئاب ما بعد الإجازة.. اصنع ذكريات محفزة

قالت رضوى فتحي، لايف كوتش، إنّ في علم النفس يوجد مصطلح يسمى اكتئاب ما بعد الإجازة، لافتة إلى أنها عادةً يؤخذ من 3 من 15 يوما بحد أقصى ثم يبدأ الإنسان تحفيز نفسه للعودة بنشاط للعمل.

خطوات للعودة للعمل بحيوية ونشاط بعد الإجازة

وأكدت «فتحي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين ريهام عبد العزيز وجاسمين طه ذكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «دي إم سي»، على ضرورة وضع خطوات للعودة للعمل بحيوية ونشاط بعد الإجازة، موضحة أن حتى يعود الإنسان لحياته بشكل طبيعي يجب صنع ذكريات لهذه الإجازة تتمثل في صور وهدايا لأي نشاط قوم الإنسان به في هذه الإجازة، ثم يشاركها الإنسان مع أصدقائه في العمل حتى يعطيه حافز الذهاب إلى العمل.

وأشارت إلى أن الخطوة الثانية تتمثل في تحضير الإنسان لإجازة جديدة، الهدف منها تحفيز الإنسان لنفسه داخل عمله، لأنه سيبدأ إجازة جديدة بأنشطة يحبها عن قريب.