خبير اقتصادي لـ قصواء الخلالي: الوافدون سبب رئيسي في زيادة التضخم

قال الدكتور سيد طه بدوي رئيس قسم المالية العامة بحقوق القاهرة، والخبير الاقتصادي، إن الوافدين سبب رئيسي في زيادة التضخم بالاقتصاد المصري.

وتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية cbc، أن الظروف التي تعرض لها العالم أدت إلى حدوث صدمات للدول ليس في الحسبان.

وأشار إلى أن الحروب والصراعات بالمنطقة أدت إلى نزوح أعداد من المهاجرين لبعض الدول ومن ضمنهم مصر، موضحا أن مصر بحكم موقعها الجغرافي نزح إليها العديد من منطلق كونها الملجأ الآمن لهم.

وأوضح أن الدولة فتحت أبوابها في ظل الصراعات لاستقبال الوافدين من أجل توفير ملاذ آمن لهم، مؤكدا أنها لا تستطيع أن تتخلى عن وظيفتها الإنسانية لفتح أبوابها أمام هذه الأعداد والتي حملت الدولة أعباء اقتصادية كبيرة، وأن ثقافة الاستهلاك التي يتبعها الوافدون بمصر تختلف عن ثقافة المصريين وأدت إلى ارتفاع أسعار السلع طوال العام.

واختتم أن تجمع الوافدين في أماكن محددة بكثافة كبيرة يشكل خطرا على الأمن القومي.