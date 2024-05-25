وزير الرياضة: نعمل على دمج الوافدين إلى مصر في المجتمع وإزالة أي عقبات تواجههم

نفذت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة كير مصر للتنمية أنشطة «السلامة والتمكين والحماية لللاجئين والمجتمعات المضيفة» بالمساحات الصديقة المنفذة داخل مراكز الشباب في القاهرة والإسكندرية.

التمكين الاقتصادي مع تدريبات حرفية

وتتضمن الأنشطة جلسات عن الدعم النفس، والتوعية الصحية، والتمكين الاقتصادي، مع تدريبات حرفية تساعدهم على المعيشة مع عمل مساحات حرة، بهدف تبادل الثقافات بين الدولة المضيفة والوافدين إليها.

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اهتمام الدولة المصرية بالوافدين واللاجئين المقيمين داخل مصر والعمل على إدماجهم داخل المجتمع المصري، وأيضا العمل على إزالة العقبات التي تواجههم.

جدير بالذكر أنه جرى إنشاء 4 مساحات صديقة في محافظتي القاهرة (مركز شباب حلمية الزيتون – مركز شباب المعادي 77)، والإسكندرية ( مركز شباب الحرمين – مركز شباب برج العرب).