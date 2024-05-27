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أستاذ اقتصاد لـ قصواء الخلالي: عدم التصنيف القانوني للوافدين يمثل عبئا على الاقتصاد

كتب:

حسن سمير
12:56 ص | الإثنين 27 مايو 2024
الدكتور محمد عابد أستاذ اقتصاد النقد الدولي بجامعتي الإسكندرية والنيل

الدكتور محمد عابد أستاذ اقتصاد النقد الدولي بجامعتي الإسكندرية والنيل

قال الدكتور محمد عابد أستاذ اقتصاد النقد الدولي بجامعتي الإسكندرية والنيل، إنه لابد من وجود تصنيف قانوني واضح لجميع الوافدين في مصر.

وتابع خلال لقائها ببرنامج في المساء مع قصواء تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية cbc، أنه عدم تصنيف الوافدين قانونيًا يمثل عبئا على الاقتصاد ويؤدي إلى زيادة حادة في أسعار كل السلع والخدمات.

ونوه بأن الدولة المصرية لديها القدرة على استيعاب قدوم الضيوف لها بأغراض مختلفة، لكن العبء هو الوضع القانوني له غير الواضح.

وواصل أننا نحتاج إلى زيادة في الصادرات ذات القيمة المضافة باعتبارها السبيل الوحيد لتوفير تراكم في الاقتصاد المصري.

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