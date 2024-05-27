تفاصيل خطة سوناك.. ماذا تعرف عن فرض الخدمة الوطنية في بريطانيا؟

أفصح رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك عن تفاصيل خطته المقترحة في حال فوز حزب المحافظين في الانتخابات العامة المزمعة في 4 يوليو، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة «إيفننج ستاندرد» البريطانية.

تفاصيل خطة سوناك

وعن تفاصيل خطة سوناك، قال إنه يعتزم فرض تقديم خدمة وطنية على الشبان البالغين من العمر 18 عامًا.

أوضح حزب المحافظين تفاصيل خطة سوناك أن الشبان البالغين من العمر 18 عامًا سيكون لديهم خيار بين العمل بدوام كامل في القوات المسلحة لمدة 12 شهرًا، أو قضاء عطلة نهاية أسبوع واحدة شهريًا لمدة عام في تطوعهم في مجتمعهم.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن هذه السياسة ستعزز التلاحم في المجتمع خلال هذا العالم المتقلب وستمنح الشباب شعورًا مشتركًا بالغاية الواحدة.

ووفقًا لصحيفة «إيفننج ستاندرد»، لفت سوناك إلى أن العمل التطوعي يمكن أن يشمل مساعدة دوائر الإطفاء المحلية والشرطة وخدمات الصحة الوطنية، بالإضافة إلى دعم الجمعيات الخيرية التي تركز على معالجة الوحدة ودعم كبار السن.

استنكار لخطة سوناك

ومن جهتها، رفض المعارضون تلك الخطط لعدم جدية الوعود المقدمة، إذ أشار حزب العمال إلى أن التعهدات لا تُعتد بها ولا يُنفذ، معتبرًا أنها مجرد «وعود غير قابلة للتنفيذ».

وأكد المحافظون أن المراهقين الذين ينضمون إلى القوات المسلحة سوف يتلقون تدريبا ويشاركون في مهام اللوجستيات والأمن السيبراني والمشتريات العسكرية وعمليات الاستجابة الوطنية.

وأعلن الحزب المحافظ عزمه تشكيل لجنة ملكية تضم خبراء من مختلف قطاعات الجيش والمجتمع المدني، بهدف وضع تفاصيل برنامج الخدمة الوطنية «الجريء».