الجارديان: إجراء الانتخابات التشريعية في بريطانيا 4 يوليو المقبل

ذكرت صحيفة الجارديان الإنجليزية أنه سيتم تنظيم الانتخابات التشريعية في 4 يوليو المقبل.

مطالبات بتعجيل الانتخابات

يأتي هذا بعد مطالبة سياسيون في حزب العمال البريطاني، رئيس الوزراء ريشي سوناك، بالدعوة لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة بدلا من إجرائها منتصف العام الجاري.

نقد ريشي سوناك

بدوره، خرج مرشح حزب العمال «كريس ويب» قبل 3 أسابيع مبينا أن البريطانيين لم يعد لديهم ثقة في حزب المحافظين، مطالبا سوناك بأن يعترف بالفشل ويفعل الشيء اللائق الفترة المقبلة في إشارة إلى الانتخابات التشريعية.

وسابقا، فاز حزب العمال في دائرة بلاكبول الجنوبية، شمال شرق إنجلترا، قبل بضعة أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية التي ستجرى في مختلف البلاد.