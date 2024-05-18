بريطانيا تنصح بغلي الماء قبل شربه بعد انتشار فيروس غامض.. خرج عن السيطرة

تعاني بريطانيا خلال هذه الأيام من انتشار فيروس جديد ينتقل عبر المياه، وفي الوقت الذي نصحت فيه السلطات البريطانية السكان المحليين في جنوب غرب البلاد بغلي المياه قبل الشرب، وصل عدد المصابين إلى 46 حالة، وأبلغ أكثر من 100 شخص عن أعراض، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

الفيروس المُنتشر وفقًا لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، هو داء «الكريبتوسبوريديوس»، ومرض إسهال.

محاولة منع تفشي الفيروس

وأعلنت شركة المياه البريطانية «South West Water»، أنّها فشلت في منع تفشي الفيروس أو الطفيلي، وتواصل العمل على أسباب تفشيه، كما أكدت أن العدوى تحدث عن طريق شرب المياه الملوثة أو ابتلاعها في حمامات السباحة، بينما أعلنت الحكومة البريطانية أنه سيتم التحقيق الشامل في الحادث من قبل مفتشية مياه الشرب، ووكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة.

ويُعتقد أن صمامًا تالفًا في جزء من شبكة مياه الشرب قد يكون السبب وراء انتشار الطفيلي، وذكرت منظمة مياه الشرب المسؤولة أن التحقيقات مستمرة بالإضافة إلى فحص شبكة المياه، كما وزعت المنظمة 129 ألف زجاجة مياه سعة 2 لتر.

مئات البريطانيين يشكون من حالات الإسهال والقيء

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية، إن أي شركة مياه يتبين أنها تنتهك القواعد المتعلقة بمياه الشرب، ستواجه الإجراءات المناسبة التي تصل إلى الملاحقة الجنائية.

واشتكى مئات البريطانيين من حالات الإسهال والقيء والمرض، خلال الأسبوعين الماضيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.