بريطانيا تشهد انتشارا واسعا لفيروس «نورو» شديد العدوى.. ماذا يحدث؟

تشير أرقام مثيرة للقلق إلى أن حالات الإصابة بفيروس «النورو» ارتفعت إلى أعلى مستوى موسمي لها منذ 5 سنوات في المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

انتشار النورفيروس

وفقًا لعالمة الأوبئة إيمي دوجلاس، كانت مستويات «النوروفيروس» أعلى في أبريل مما نعتاد عليه في هذا الوقت من العام، ويُعزى ذلك على الأرجح إلى عدة عوامل، بما في ذلك الطقس البارد.

وأوضحت: «يمكن لفيروس النورو أن يسبب الجفاف، خاصة في الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن وأولئك الذين يعانون من ضعف المناعة، لذا من الضروري شرب الكثير من السوائل إذا تعرضت للمرض».

وأوصت أيضًا بعدم العودة إلى العمل أو المدرسة إلا بعد مرور 48 ساعة من توقف الأعراض، وعدم إعداد الطعام للآخرين خلال ذلك الوقت أيضًا.

وأوضحت أيضًا، أن المواد الهلامية الكحولية لا تقضي على فيروس النورو، لذا لا يجب الاعتماد عليها بمفردها.

سلالات جديدة من فيروس النورو

وأشار البروفيسور آدم فين، عضو اللجنة الاستشارية الحكومية للقاحات في جامعة بريستول، إلى أنه في بعض الحالات تظهر سلالات جديدة من فيروس النورو التي لا يمنح الأشخاص مناعة ضدها.

وأكد البروفيسور، أن حوالي 17٪ من الحالات الجديدة ترجع إلى سلالة تُعرف باسم «G.II.17» التي ظهرت حديثًا، ما يمكن أن يسهم في زيادة عدد الحالات عن المعتاد.

وأوضح أيضًا، أن هناك لقاحات قيد الدراسة حاليًا، حيث يُتوقع الإعلان عن نتائج تجربتها في المرحلة الثالثة قريبًا، ما قد يوفر الحلول الضرورية لمنع هذه المشكلة أو على الأقل لتقليلها في المستقبل القريب.

ما هو النوروفيروس؟

- يُعد فيروسًا شديد العدوى، وعادة ما ينتقل عبر الطعام الملوث، الماء الملوث، أو الأسطح الملوثة.

- قد يسبب فيروس النورو القيء والإسهال الشديدين اللذين يبدأن فجأة.

- يمكن أيضًا نقل الفيروس من خلال التواصل الوثيق مع شخص مصاب.