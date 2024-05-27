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تفاصيل أعلى عائد على الشهادة البلاتينية.. يصل لـ27%

كتب:

منة العشماوي
01:57 ص | الإثنين 27 مايو 2024
أعلى عائد على الشهادة البلاتينية

أعلى عائد على الشهادة البلاتينية

يقدم البنك الأهلي المصري أنواعا مختلفة من الشهادات البلاتينية بعوائد مرتفعة، ويعتبر أعلى عائد على الشهادة البلاتينية مدة العام تصل الفائدة فيه إلى 27% ومتوفر أيضًا 23.5% و23%، ونرصد في السطور التالية التفاصيل بحسب الموقع الرسمي للبنك وجدول أسعار العائد.

ويوفر البنك الأهلي الشهادة البلاتينية مدة العام بعوائد متنوعة ودوريات صرف مختلفة حسب العائد إذ أن الـ27% يصرف نهاية المدة، والـ23.5% سنويا يصرف شهريا والـ23% سنويا يصرف يوميا.

أعلى عائد على الشهادة البلاتينية 

والحد الأدنى لشراء أعلى عائد على الشهادة البلاتينية يكون ألف جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي من تاريخ الشراء، ولا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر.

ويتيح البنك الأهلي إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة ويمكن إصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها المختلفة.

لجنة السياسة النقدية

يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير الخميس الماضي وهو الثالث على مدار العام، تثبيت سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

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بقلم منة العشماوي