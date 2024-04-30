بعائد 27.5%.. تفاصيل الشهادة المتغيرة من البنك الأهلي المصري

يوفر البنك الأهلي المصري أنواع مختلفة من الشهادات الادخارية بعوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة ومدد مختلفة، من بينهم الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير وهو مرتبط بسعر إيداع البنك المركزي المصري «Bid Corridor»، بزيادة 0.25% يتمّ تطبيقه من يوم العمل التالي لتغيير سعر الإيداع المطبق بالبنك المركزي المصري على جميع العملاء القائمين والجدد.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري، نرصد في السطور التالية تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.

تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- المدة 3 سنوات.

- العائد 27.5% سنوًيا بحسب سعر إيداع البنك المركزي المصري.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بحسب التعليمات السارية من البنك الأهلي المصري.

الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بأنواعها المختلفة.

- لا يمكن الاسترداد قبل مرور 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء.

- يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك.

- يبدأ احتساب العائد من اليوم العمل التالي من تاريخ الشراء.