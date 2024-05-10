شهادة من البنك الأهلي المصري تمنحك 5000 جنيه شهريا

يقدم البنك الأهلي المصري، عددا كبيرا من الشهادات والأوعية الادخارية، ذات العائد المرتفع، وتختلف الشهادات الادخارية من حيث مدة الشهادة ودورية صرف العائد والحد الأدني لشرائها ومعدل الفائدة علي الشهادة.

شهادات البنك الأهلي المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، كيفية الحصول على أكثر من 5 آلاف جنيه شهريًا من البنك الأهلي المصري، عبر شراء إحدى شهاداته التي يقدمها تحت مسمى «الشهادة البلاتينية السنوية»، بالإضافة الي شروط وقواعد شراء الشهادة.

الشهادة البلاتينية السنوية

- تستمر الشهادة لمدة عام واحد فقط بحد أدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- تأتي الشهادة بمعدل عائد متغير وفقاً لدورية صرف العائد.

- يصرف العائد على الشهادة بشكل سنوي أو شهري أو يومي طوال فترة الشهادة.

- وتأتي الشهادة بسعر عائد 27% سنويا، أو 23.5% شهريا، أو 23% يوميا.

- يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

كيفية الحصول على 5000 جنيه شهريا

يمكن للعميل الحصول علي دخل شهري لمدة عام قيمته 5091 جنيه، في حال شراء الشهادة البلاتينية السنوية من البنك الأهلي المصري على سعر العائد الشهري ما يعادل 23.5% شهريًا.