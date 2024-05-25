بعد استئصاله للكلى.. أول صورة للمطرب ريان عقب خروجه من المستشفى

أعلن المطرب اللبناني ريان عودته وخروجه من المستشفى، من خلال «ستوري» نشره على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعد إجراء عملية لاستئصال الكلى.

نشر المطرب اللبناني ريان «ستوري» تتضمن صورته وهو داخل سيارته من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وكشف من خلالها عن خروجه من المستشفى بعد إجرائه لعملية استئصال الكلى المصابة بالسرطان، وكتب عليها «لقد عودت».

المطرب اللبناني يخضع لعملية جراحية

وكشف المطرب اللبناني ريان عن إصابته بمرض السرطان بالكلى في 23 من شهر مايو الجاري على «إنستجرام» وقد طمأن أيضاً خلال الساعات القليلة الماضية جمهوره عن حالته الصحية بعد إجرائه لعملية استئصال الكلى المصابة بالسرطان.

سيرين عبدالنور تدعم ريان

نشر ريان من 3 أيام فيديو له أثناء إجرائه للفحوصات اللازمة في أحد المستشفيات وذلك إستعداداً لإجراء العملية الجراحية، وكشف من خلال الفيديو عن أن الفحوصات التي أجراها كانت الأخيرة قبل دخوله غرفة العمليات، ومن الفنانين الذين قدموا له الدعم كانت الفنانة سيرين عبدالنور التي كتبت على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «سلامة قلبك يا ريان تقوم بالسلامة بإذن الله».