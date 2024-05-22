مشهد غريب داخل مطعم في إيران.. عامل يسقط فوق شابين أثناء تناول الطعام

واقعة غريبة من نوعها في أحد المطاعم الإيرانية، أثارت دهشة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أقدم شابان على تناول الطعام، وفوجئ أحدهما بسقوط شخص آخر عليه من الطابق العلوي، مما أدى إلى انكسار الطاولة وتناثر الأطباق، فضلًا عن سقوط أحد الشابين على الأرض متأثرًا بسقوط الشاب الآخر عليه من الأعلى.

مشهد غريب في مطعم إيراني

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته عدة ثوانٍ، يظهر جلوس شابين على مائدة الطعام في أحد المطاعم الإيرانية، وفي غضون لحظات سقط عليهما شخص آخر من السقف، والذي تبين أنه عامل كهرباء بالمطعم ذاته، ما أدى إلى تناثر الأطباق وسقوط أحد الشباب على الأرض.

يأكلون في مطعم في أمان الله pic.twitter.com/ONwa5KJ1dF — أحمد الرحيلي (@ruhaily_a) May 22, 2024

وكانت قد رصدت كاميرا المراقبة المتواجدة في إحدى زوايا المطعم، لحظة سقوط الشاب من السقف على عملاء المطعم، خلال تناولهم الطعام، وسط حالة من دهشة رواد وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلين عن حالة الشابين، وما إذا أصابهما مكروه ما، خاصة الشاب الذي سقط عليه الآخر من الأعلى.

حالة الشابين

وانهالت التعليقات المتسائلة عن حالة الشاب: «مسكين اللي كان جالس.. الله يكون في عونه ويحفظه.. نتمنى يقوم بسلامة وعافية»، «يا لطيف ألطف بهم وارحم حالهم.. يا رب يكونوا الاثنين بخير وسلامة أحد يطمنا عليهم لو يعرفهم.. لا حول ولا قوه إلا بالله»، «الرجل اللي كان جالس تأذى أكثر من اللي طاح من فوق»، ووفق الفيديو المتداول تبين أنهما بحالة جيدة، ونهضا بمساعدة الشخص الثالث، الذي كان برفقتهما.