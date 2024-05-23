أستاذ في العلوم السياسية: تباعيات داخلية كبرى على إيران بعد حادث رئيسي

أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ليس حدث كبير في إيران فقط وإنما على المستوى الإقليمي بسبب دورها في المنطقة، مشددًا على أن حادث المروحية هو أمر كبير لأنه لم يتوفى فيه فقط رئيس الجمهورية الإيراني ولكن عدد من القيادات أيضًا ووزير الخارجية الإيران حسين أمير عبداللهيان، مشيرًا إلى أن الحديث بشأن يد داخلية أو مؤامرة خارجية كانت سببًا في هذا الحادث لن نصل إلى إجابة على هذا السؤال قريبًا.

مروحية الرئيس الإيراني الراحل

وأوضح «كمال»، خلال مداخلة لها عبر الإنترنت على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه من الأرجح في هذا الحادث الخاص بسقوط وتحطيم طائرة الرئيس الإيراني هو وجود مشكلة فنية في الطائرة؛ لأن هذه الطائرة من طراز أمريكي قديم، مؤكدًا أنه بالتأكيد سيكون هناك تباعيات داخلية كبرى بالمجتمع الإيراني، منوهًا بأن المجتمع والنظام السياسي الإيراني لم يكن مستعد لهذا الحدث، وكان له ترتيبات أخرى تتعلق بمستقبل الرئيس الإيراني وإمكانية أن يخلف المرشد العام الإيراني.

مستقبل خلافة المرشد الأعلى والرئيس الإيراني

وأشار إلى وجود ترشيحات في إيران تؤكد أن «رئيسي» كان مرشحًا رئيسيًا لخلافة علي خامئني المرشد الإيراني الحالي، وأن المرشح الأخر كان ابن المرشد العام وأن هناك كثير من الجدل بشأن أن يخلف الأبن للأب في مجتمع إيراني يستند لشرعية ثورة إسلامية قامت بالثورة وأطاحت بنظام ملكي «الشاة»، وأن أمير عبداللهيان وزير الخارجية الإيراني كان مرشحًا أن يكون الرئيس الإيراني، والسيناريو المتعلق بمستقبل خلافة المرشد والرئيس سيحتاج لتعديل بشكل كبير وفي وقت قصير.