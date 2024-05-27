الوداد يستضيف آسفي قبل جولتين من نهائي الدوري المغربي الثلاثاء

يستضيف الوداد الرياضي نظيره أولمبيك آسفي على «ملعب البشير» بالجولة 28 لبطولة الدوري المغربي لكرة القدم «إنوي 1»، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

ويدخل الوداد الرياضي، لقاء أولمبيك آسفي، بتعادل إيجابي بهدف لمثله مع نظيره المغرب الفاسي على ملعب «الحسن الثاني»، بالجولة 27 لبطولة الدوري المغربي «إنوي 1»، ليرتفع رصيده إلى النقطة 41 بالمركز الرابع بفارق 5 نقاط عن نهضة بركان صاحب المركز الثالث «46 نقطة».

تعادل أولمبيك آسفي مع اتحاد طنجة

وفي المقابل، تعادل أولمبيك آسفي مع نظيره اتحاد طنجة إيجابيا بنتيجة 1-1 على ملعب «المسيرة الخضراء»، بالجولة 27، ليرتفع رصيده إلى النقطة 38 بالمركز السادس.

ويواصل الجيش الملكي، تصدره لبطولة الدوري المغربي لكرة القدم «إنوي 1»، برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن أقرب مطارديه الرجاء صاحب المركز الثاني بـ63 نقطة، فيما يأتي نهضة بركان ثالثا بـ46 نقطة.