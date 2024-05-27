ركاب أجانب عن رحلتهم في قطارات النوم: نشجع كل فرد على زيارة مصر

عبّر عدد من الركاب الأجانب عن مدى سعادتهم بمستوى الخدمة في قطارات النوم التي حظيت بتطوير كبير في مختلف الخدمات خاصة الرقمية، حيث تبدأ رحلة السفر بالحجز سواء من المكاتب المخصصة أو on line، ومُفعل على التذكرة Barcoode للمرور من البوابات الإلكترونية، ثم بعد ذلك مطابقة بيانات التذكرة مع إثبات الشخصية قبل السماح باستقلال القطار.

محتويات قطار النوم

وتحتوي الغرفة في قطار النوم على 2 سرير بالأغطية والوسائد ومنضدة لتناول الطعام، والقطار مزود ببوفيه يقدم مختلف أنواع الوجبات المجهزة طبقا لمعايير الجودة، إذ أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّ تذكرة السفر تشمل وجبتي الإفطار والعشاء.

آراء الركاب في الخدمة

تقول «إيما» من بوليفيا: «إنّها المرة الأولى التي أسافر فيها بالقطار وتناولنا عشاءً لذيذًا ونحظى بمعاملة جيدة من العاملين»، وعبرت عن سعادتها برحلة قطارات النوم، في فيديو نشرته الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك».

أبدت «إيما»، انبهارها بمصر، قائلة: «بلد رائعة ولديها تاريخ وأشجع كل فرد لزيارة مصر ولن يندم على ذلك»، وهو ما اتفقت عليه أسرة فرنسية أخرى استقلت القطار متجهة إلى أسوان لزيارة معبد أبوسمبل.

في أول زيارة لـ«فلورنس» مواطنة فرنسية إلى مصر، قالت: «هذه أول زيارة إلى مصر ذهبنا إلى أسوان أول مرة أستقل القطار حيث لا يوجد قطار نوم في فرنسا، ولديّ حب استطلاع وتخيل بقضاء ليلة هادئة في القطار واكتشف أشياء جديدة».

اختارت «برونا» من البرازيل السفر بقطار النوم حيث تشعر بالراحة: «نحن مجموعة نفضل أن نبقى معا إنها حقا تجربة رائعة جيدا ومليئة بالإثارة».