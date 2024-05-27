«رجال أعمال الإسكندرية» تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفارة كندا

استقبلت جمعية رجال أعمال الإسكندرية، برئاسة محمد هنو، المفوض التجاري، مارك سكوليون، وأعضاء القسم التجاري بسفارة كندا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكندا.

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، نبذة عن الجمعية وأنشطتها وجرى مناقشة المشكلات اللوجيستية التي يتعرض لها المصدرين والمستوردين من الجانبين، بجانب أهم القطاعات التي يهتمون بها.

تعزيز العلاقات الثنائية بين كندا ومصر

وأكد المفوض التجاري بسفارة كندا، أن الاجتماع مع مؤسسات الأعمال البارزة مثل جمعية رجال أعمال الإسكندرية أمر مهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين كندا ومصر، خاصة وأن الجانبين يحتفلان بالذكرى السابعة على مرور سبعة عقود من الصداقة بين كندا ومصر.

توطيد العلاقات التجارية

واستقبلت الجمعية مارجولين جوجمان، مستشار ورئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي بسفارة هولندا، وغيرت كلين، سكرتير أول بالقسم الاقتصادي بسفارة هولندا، وعزيزة شعت، مستشار تجاري واقتصادي بسفارة هولندا، لبحث سبل دعم وتوطيد العلاقات التجارية.

وأشار الأمين العام للجمعية إلى الدور المحوري الذي تقدمه الجمعية، من تقديم الدعم لمجتمع الأعمال، والتعاون المستقبلي المحتمل للبعثات القادمة من هولندا بشأن الهيدروجين الأخضر والزراعة، بالإضافة إلى التوسع المحتمل لمشروع أورانج كورنرز الهولندي بالدلتا بعد نجاحه في صعيد مصر.