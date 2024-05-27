محظورات مفسدة للحج أو تلزمك الكفارة.. مركز الأزهر العالمي يوضح

قال السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إنّ الـ10 الأوائل من شهر ذي الحجة، هي أفضل أيام الدنيا، إذ يجهز حجاج بيت الله في هذه الأيام أنفسهم للمناسك المقدسة.

محظورات الإحرام التي تفسد الحج

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية «DMC»، أنّ من محظورات الإحرام التي تفسد الحج، أولًا إزالة شيء من الشعر أو الظفر، موضحًا: «لكن إن سقط دون قصد أو قطم الحاج أظافره وهو ناسيا، لا شيء عليه».

عدم التطيب بعد النحر من محظورات الإحرام

وتابع أنَّ من محظورات الإحرام أيضًا عدم التطيب في البدن بعد النحر، لافتًا إلى أنَّ التطيب يجوز قبل الإحرام أما بعده فلا، وذلك يسير على الرجل والمرأة، مضيفًا أنَّ التعرض والقيام بالصيد البري، يعتبر من محظورات الإحرام أيضًا، حتى أنَّه لا يجوز إعانة أحد على القيام بهذا الشيء.

وأردف أنّه لا يجوز للمرأة ارتداء القفازين، ولا يجوز قطع شجر الحرم أو نبات الحرم الأخضر، وأيضًا لا يجوز على المحرم تغطية رأسه، موضحا «الشمسية التي تُوضع على الرأس لا تعتبر غطاءا لأنّها لا تشبه العمامة».