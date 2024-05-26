«الإفتاء» توضح دعاء لبس الإحرام في الحج.. «اللهم إني نويت الحج»

لبس الإحرام خطوة أساسية في أداء مناسك الحج والعمرة، وله أهمية دينية كبيرة إذ يعبر عن نية الدخول في النسك والتجرد من الدنيا، ونستعرض في التقرير التالي دعاء لبس الإحرام في الحج، بحسب ما أوضحته دار الإفتاء.

محظورات لبس الإحرام

ونشرت دار الإفتاء محظورات لبس الإحرام، مشيرة إلى أنّه يُمنع على المُحرمين استخدام العطور، قص الشعر أو الأظافر، والصيد أو قطع النباتات في حدود الحرم، ويهدف لبس الإحرام إلى تحقيق المساواة بين جميع الحجاج بغض النظر عن جنسهم أو وضعهم الاجتماعي، ما يعكس وحدة الأمة الإسلامية وتواضعهم أمام الله، كما أنه يذكر الحجاج بالتجرد من المظاهر الدنيوية والتركيز على العبادة والطاعة.

وأوضحت دار الافتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، بشأن دعاء لبس الإحرام في الحج أنّ الإحرام نِيَّة أحد النسكين، الحجّ أو العمرة، أو هما معًا، مفرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان من دونه، ومن واجبات الإحرام ترك المحرم اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم، وتجرد الذَّكَر من كل الثياب المخيطة المحيطة؛ فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف، وكشف الرأس للذَّكَر.

وأشارت الافتاء إلى أنّه يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى «المحظورات» وهي لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة، تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته، حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد، عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره، فتحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.

دعاء نية دعاء لبس الإحرام في الحج

وتابعت بأنّه يُسن أن يدعو الحاج عند إحرامه ولبس الإحرام في الحج بما يأتي: (اللَّهمَّ الحَجَّ أرَدتُ، وله عَمَدتُ، فإنْ يَسَّرتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابِسٌ فهو عُمرةٌ). (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لكَ). اللهمّ إني نويت الحجّ فأعنّي عليه، وتقبله مني، لبيكَ اللَّهمّ لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إن الحمد والنعمة لك والمُلْك، لا شريك لك. اللهم إني نويت الحج فيسره لي إلا إذا حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.