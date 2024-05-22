أسعار لبس الإحرام 2024.. أماكن يمكنك الشراء منها قبل السفر للحج

قبل أيام قليلة من انطلاق موسم الحج، يتطلع المسافرين إلى المملكة العربية السعودية لمعرفة أبرز أسعار لبس الإحرام 2024 من جلباب وسروال وبشكير إحرام وغيرها حيث أنها من أساسيات أداء فريضة الحج خلال أداء المناسك المختلفة.

وتختلف أسعار لبس الإحرام 2024 وفق كل سوق وجودة الأقمشة المصنع منها الملابس المخصصة للإحرام، وهو ما نعرضه في السطور التالية.

أسعار لبس الإحرام 2024

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في بعض الأسواق، فإن أسعار لبس الإحرام 2024 تبدأ من 550 جنيهًا في الأسواق الشعبية مثل العتبة والموسكي والحسين، فيما تصل أسعار ملابس الإحرام عبر مواقع التسوق إلى 2000 جنيه وفق جودة المنتج.

ومن الأماكن التي يمكن الذهاب إليها لشراء لبس الإحرام قبل السفر لأداء فريضة الحج ما يلي:

أماكن شراء لبس الإحرام

الغورية.

العتبة.

الموسكي.

الحسين.

شارع الأزهر.

ويشترط أن تكون الملابس فضفاضة وتستر البدن وخالية من الزينة، وتفضل النساء ارتداء الجلباب الأبيض أو العباءة البيضاء، أو الإسدالات والخمار، وبالنسبة للرجال فكثير ما يستخدمون قطعتين من بشكير الإحرام، وحزام ساتر، وسروال، وجلباب يكونوا باللون الأبيض.