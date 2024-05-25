محافظ القليوبية يسلم ملابس الإحرام لحجاج الجمعيات الأهلية (فيديو)

وجه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم السبت، التهاني إلى حجاج الجمعيات بالمحافظة، وطالبهم بالدعاء لمصر خلال مناسك الحج حيث سلم ملابس الإحرام الخاصة لحجاج الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة.

محافظ القليوبية يهنئ حجاج الجمعيات

وهنأ المحافظ الحجاج بالسفر لأداء مناسك الحج، متمنيا لهم أداء الفريضة بكل سهولة ويسر، والتمتع بالرحلة المباركة، والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام، وطالبهم بالالتزام بكل التعليمات من الفرق المسؤولة عن التوعية الصحية والإرشاد الديني، لافتا إلى توفير كل سبل الراحة للحجاج وتقديم كل الخدمات لهم، وموجهًا مرافقى بعثة الحج الرسمية بتقديم كل العناية والرعاية للحجاج خلال أداء شعائر الحج وحتى لحظات استقبالهم والعودة إلى أرض الوطن سالمين.

لجان تيسير الإجراءات على المسافرين

وأكد «الهجان»، أنه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين، وإنهاء كل المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لإنهاء كافة الإجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر، تسهيلا عليهم، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج، والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج.

وأوضح مصطفى عبد الحميد فرج، عضو لجنة الإشراف على حجاج الجمعيات بالقليوبية، اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار 264 حاجا على مستوى محافظة القليوبية، مشيرا أن المؤسسة ووزارة التضامن سخرت كل الخدمات والإمكانات لراحة حجاج الجمعيات بالقليوبية.

وأشار «فرج» إلى أن أول فوج للمحافظة يغادر أرض الوطن يوم الأحد 2 يونيو، موضحا تقسيم الحجاج إلى 3 مستويات، الأول 86 حاجا، والمستوى الثاني 90 حاجا، والمستوى الثالث 88 حاجا، كما تم اختيار 5 مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.