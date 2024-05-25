أسعار ملابس الإحرام في السعودية 2024.. «اللهم ارزق كل مشتاق»

مع اقتراب موسم الحج 2024، يتابع الكثيرون أسعار ملابس الإحرام في السعودية، والتي تعتبر من أساسيات أداء المناسك المقدسة، خاصة وأنه تفصلنا أيام قليلة عن مناسك الركن الخامس للإسلام، إذ أن العشر الأوائل من شهر ذي الحجة تبدأ خلال أيام.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار ملابس الإحرام في السعودية بمواقع البيع الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار ملابس الإحرام في السعودية

وتباينت أسعار ملابس الإحرام في السعودية حسب حجم الملابس إذا كانت لرجل بالغ أو طفل، وجاء متوسط الأسعار كالآتي:

سعر ملابس إحرام رجالي مقاس 84 في 42 سم نحو 34 ريالا سعوديا.

بينما جاء سعر ملابس إحرام رجالي مقاس 110 في 210 سم بسعر 35 ريالا سعوديا.

في حين سجل سعر ملابس إحرام رجالي مقاس 84 في 44 سم 24 ريالا سعوديا.

ويأتي سعر ملابس إحرام رجالي مقاس 105 في 210 سم ما بين 38 إلى 42 ريالا سعوديا.

وبلغ سعر ملابس إحرام رجالي قطعتين 24 ريالا سعوديا.

أسعار ملابس الإحرام للأطفال

وجاء متوسط أسعار ملابس الإحرام للأطفال في السعودية للأولاد بتصميم معينات بارز الملمس بسعر 30 ريالا سعوديا، بينما تصميم مربعات بارز الملمس 49 ريالا سعوديا.

وقت ارتداء ملابس الإحرام

ويجوز للحاج أن يرتدي ملابس الإحرام إذا كان مسافرا بالطائرة متوجهًا إلى مكة مباشرة من جدة، ويجوز ارتداء ملابس الإحرام سواء من المنزل أو من المطار وحتى داخل الطائرة.

أما إذا كان الحاج متجهًا إلى المدينة المنورة، فلا يجوز ارتداء ملابس الإحرام إلا من منطقة «أبيار علي» وهو ميقات أهل المدينة المنورة.