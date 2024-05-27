نصائح ضرورية للحامل أثناء أداء مناسك الحج.. اذهبي للمستشفى في هذه الحالة

في أثناء أداء الشعائر المقدسة، تسيطر مخاوف عِدة على السيدة الحامل وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وزحام المصلين، وفي بعض الأحيان يتطور الأمر إلى حدوث مضاعفات صحية تضر بسلامة الأم والجنين نفسه مثل الغثيان والإرهاق والقيء، في حالة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والوقاية الكاملة، لذا توضح الدكتورة داليا أيمن، عضو الكلية الملكية لأطباء النساء والتوليد، الاحتياطات والفحوصات الطبية اللازمة لسلامة الحامل.

نصائح واحتياطات قبل الحج للحامل

السيدات الحوامل يجب عليهن اتخاذ جميع الاحتياطات الصحية خلال سفرهن لأداء فريضة الحج، إذ يجب استشارة الطبيب الخاص في إمكانية السفر وأداء المناسك وقبل تناول أي أدوية، وما المكملات والفيتامينات التي يجب تناولها؟

- ووفق حديث «داليا» لـ«الوطن»، يجب أخذ تطعيم الإنفلونزا والحمى الشوكية، وذلك بسبب ارتفاع احتمالات الإصابة بهما.

- الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الأولية واللازمة مثل ارتداء الكمامة وغسل اليدين، والرجوع إلى الدليل العام الخاص بصحة الحاج والصادر من وزارة الصحة.

- يجب على الحامل الاهتمام بشراء أحذية مريحة ومناسبة، وارتداء ملابس قطنية ومريحة، واستخدام الكرسي المتحرك في حالة المشي الكثير والإجهاد.

- الحرص طوال الوقت على شرب كميات كافية من الماء بشكل مستمر لحمايتها والترطيب.

- ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة حجم الرحم والجنين وفحص الساقين خوفاً من حدوث تورم ودوالي، ومعرفة مستوى هيموجلوبين الدم.

تحاليل مهمة للحامل

- على الحامل عمل تحاليل السكر ووظائف الكلى والكبد.

- يجب عليها تفادي فترات وأماكن الزحام، وأخذ أقساط كافية من الراحة، مع الإكثار من شرب السوائل وتناول الغذاء المفيد، وارتداء الملابس الواسعة.

- تناول وجبات صحية وخفيفة مثل البلح والفواكه المجففة والمكسرات والعصائر لتجنب الإصابة بالجفاف.

- حمل مظلة وارتداء كاب على الرأس لحجب الشمس عنها، والبعد عن أي أماكن مزدحمة لتجنب التعرض لنقص الأوكسجين والمخاطر الصحية.

- يجب التوجه إلى المستشفى فور ظهور أي أعراض مفاجئة، خاصة السيدات اللاتي لديهن تاريخ مع الإجهاض أو الولادات المبكرة، أو في حالة اقترب موعد الولادة، أو ارتفاع وضغط الدم المزمن وأمراض القلب.